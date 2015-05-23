بالصور ضبط 12 قطع سلاح ناري و50 طلقة بسوهاج

شنت أجهزة الأمن بسوهاج حملة أمنية استهدفت ضبط الأسلحة النارية غير مرخصة وحائزيها بمركزى جرجا والبلينا بدائرة المحافظة.

وقال اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إن الحملة التي تمت بقيادة العمداء أسعد الذكيرى مدير المباحث الجنائية وخالد فرغل رئيس فرع الأمن العام ومحمد توفيق رئيس مباحث المديرية تمكنت من ضبط 12 قطعة سلاح نارى «غير مرخصة» مختلفة الأنواع شملت 5 بنادق آلية وبندقية خرطوش عيار 16 مم بروحين وأخرى عيار 12 مم بروح واحدة وطبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام و4 فرد روسى صناعة محلية و3 خزن بنادق آلية و50 طلقة نارية من ذات العيار بحوزة 11 متهما بالمركزين.

تحررت بوقائع الضبط المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.