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وصول 4500 طن بوتاجاز و 52 الف و 993 طن حديد لموانى السويس

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وصول 4500 طن بوتاجاز و 52 الف و 993 طن حديد لموانى السويس وصول 4500 طن بوتاجاز و 52 الف و 993 طن حديد لموانى السويس

صورة أرشيفية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونور و على متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كمايستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة انسى كاستمونيا و على متنها 52993 طن حديد قادمة من الهند ، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 657 راكب و 72 سيارة و 13 شاحنة .

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة امانة و على متنها 239 راكب و السفينة الحرية و على متنها 35 شاحنة و 6 راكب و غادر الميناء العبارة مسرة و على متنها 489 راكب و 11 شاحنة و 14 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 90 شاحنة و 10 راكب.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 431 راكب و 8 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 8 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 44 راكب و 41 شاحنة .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 411 راكب و 6 شاحنة و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 24 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 27 شاحنة و 35 راكب و غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 48 راكب و 42 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 55 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 240 راكب و 4 سيارة و 12 شاحنة .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 79 سائح الى و من مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية و الغوص .

كما شهد الميناء الامس مغادرة و وصول للسفينة و على متنها 80 سائح الى و من مرسى جيبلانى و وصول اليخت ويرل و يند و على متنه 24 سائح و اليخت مسترال و على متنه 24 سائح قادمان من الغردقة

 

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