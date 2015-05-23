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ننشر أول صور لحريق قسم شرطة العجوزة

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حصل "اليوم السابع" على أول صور من داخل غرفتى المضبوطات والحجز بقسم العجوزة واللتين أتت النيران على محتوياتهما بعد الحريق الذى نشب أمس ليلا داخل القسم، وقامت الأجهزة الأمنية بإخراج المتهمين المحتجزين على ذمة قضايا.

وتوضح الصور تآكل العديد من محتويات غرفة المضبوطات التى أتت النيران على محتوياتها من الداخل، وسيطر رجال المطافى على الحريق أمس قبل امتداده إلى أماكن أخرى.

الأدلة الجنائية تعاين المكان -اليوم السابع -5 -2015
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الأدلة الجنائية تعاين المكان

آثار الحريق على سقف غرفة القسم -اليوم السابع -5 -2015
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آثار الحريق على سقف غرفة القسم

إتلاف محتويات الغرفة -اليوم السابع -5 -2015
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إتلاف محتويات الغرفة

إتلاف المضبوطات بغرفة قسم العجوزة -اليوم السابع -5 -2015
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إتلاف المضبوطات بغرفة قسم العجوزة

بعض المضبوطات التى أتلفها الحريق -اليوم السابع -5 -2015
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بعض المضبوطات التى أتلفها الحريق

حقائب محترقة أتت عليها النيران -اليوم السابع -5 -2015
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حقائب محترقة أتت عليها النيران


>- النيابة تعين حراسة على غرفة المضبوطات المحترقة بقسم العجوزة حتى الصباح

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مصر 365