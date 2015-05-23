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بالفيديو – هداف فيورنتينا السابق لـ في الجول: أتمنى ألا يطلب تشيلسي رقما كبيرا في صلاح

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بالفيديو – هداف فيورنتينا السابق لـ في الجول: أتمنى ألا يطلب تشيلسي رقما كبيرا في صلاح بالفيديو – هداف فيورنتينا السابق لـ في الجول: أتمنى ألا يطلب تشيلسي رقما كبيرا في صلاح

كريستيان ريجانو هداف فيورنتينا السابق والذي سجل 57 هدفا بالقميص البنفسجي في الفترة بين 2002 و2006 يتحدث لـFilGoal.com عن "ظاهرة فلورنسا" محمد صلاح.

كاميرا FilGoal.com سجلت مع المهاجم السابق رسالة قصيرة وجهها إلى تشيلسي يأمل في أن تساعد فيورنتينا في قنص الفرعون المصري الأعسر.

وقال ريجانو: "أتمنى ألا يطلب تشيلسي سعراً مرتفعاً عندما يرغب فيورنتينا في ضم محمد صلاح".

وتابع "اللاعب نجح في إثبات شخصية كبيرة. أظهر مهاراته بفضل وجود مونتيلا مديرا فنيا لفيورنتينا".

وأضاف "حقيقة عندما كان في تشيلسي كان لاعبا عاديا جدا. لم يلعب مع الفريق الإنجليزي تقريبا".

ثم استدرك "أتمنى أن يرى تشيلسي الأمر على هذا النحو وهو يتفاوض مع فيورنتينا لضم صلاح".

مكانا جميلا

وأفصح ريجانو "في إيطاليا صلاح وجد مكاناً جميلاً من أجل الحياة وفريق يمكنه اللعب معه. الجمهور يحبه ويقدره كثيراً".

وأكمل "أتمنى أن يكون سعره مناسبا لنا خاصة وأن صلاح الحقيقي ظهر هنا وليس في لندن".

وأفصح "أمام إمبولي الأحد الماضي مونتيلا لعب بنفس الفريق في وجود ماتياس فيرنانديز وإليسيتش. ربما، ربما يبهرنا بعد ذلك بإظهار ماروني (ماريو جوميز)".

وأتم "أعتقد أن صلاح وإليشيتش لديهما نفس الصفات البدنية ويعيشان وقتاً طيباً".

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فيديو اليوم السابع

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