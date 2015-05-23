ارتياح إسرائيلى بعد إفشال جهود مصر بحظر انتشار الأسلحة النووية بالمنطقة

سادت حالة من الارتياح الشديد لدى الأوساط السياسية والأمنية فى إسرائيل، عقب انتهاء المحادثات التى جرت منذ شهر فى الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية المبرمة عام 1970 بدون اتفاق.

وأشارت الإذاعة العبرية خلال تقرير لها صباح اليوم السبت، إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، أحبطت مساعى مصر وعدد من الدول العربية لتبنى قرار بحظر الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية روز جوتيمولر، اتهمت بعض الدول التى لم تسمها مسئولية عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن اقترحت مصر بدعم من دول عربية أخرى عقد مؤتمر شرق أوسطى بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل سواء بمشاركة إسرائيل أو بغيابها ودون الاتفاق على أجندة ودون مناقشة القضايا الأمنية الإقليمية.

وزعمت المسئولة الأمريكية أن أى مسعى لجعل المنطقة خالية من السلاح النووى لن يتكلل بالنجاح من دون مساندة جميع الدول المعنية له.

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