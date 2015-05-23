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علماء يابانيون يتوصلون لإنتاج "براعم كبدية" من الخلايا الجذعية

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علماء يابانيون يتوصلون لإنتاج "براعم كبدية" من الخلايا الجذعية علماء يابانيون يتوصلون لإنتاج "براعم كبدية" من الخلايا الجذعية
أعلن الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، بطب قصر العينى، أن فريقا يابانيا من العلماء استطاع أن يقوم بتصنيع براعم كبدية من الخلايا الجذعية المأخوذة من الإنسان وزرعها فى كبد فئران.

وقال خلال المؤتمر السادس لزراعة الخلايا الجذعية، الذى اختتمت أعماله اليوم السبت، ببرتو السخنة، إن هذه البراعم استطاعت أن تنمو واكتسبت أوعية دموية جديدة، وقامت بعملها كخلية كبدية آدمية.

وأوضح أنه تجرى الآن الأبحاث على استنباط أنواع من الخلايا الجذعية تكون آمنة لحقنها فى كبد الإنسان، الذى قد يحتاج إلى عدة آلاف من هذه البراعم لعلاج مرض الفشل الكبدى، على أن يتم حقنها داخل الكبد، حيث تنمو من جديد وتقوم بوظائفها.

وأشار إلى أن كل هذا مجرد أبحاث على حيوانات التجارب، ولم يتم التوصل بعد لعلاج المرضى باستخدام الخلايا الجذعية.

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مصر 365