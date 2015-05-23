نقل معلم رياضيات لوظيفة إدارية لضربه مدير مدرسة بالجزمة فى الأقصر

نقل مدرس رياضيات بالمرحلة الثانوية بمدرسة تابعة لمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية بمركز القرنة، وذلك عقب قيامه بالتعدى على مدير مدرسة أثناء توزيع أوراق الأسئلة بالامتحانات، وضربه بالحذاء أمام الأساتذه بالمدرسة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، شكوى من "فتحى.م.ح" مدير مدرسة السيد نور الدين الثانوية التابعة لقرية الضبعية، أفاد فيه بقيام "أبو الحسن.إ.ج" مدرس رياضيات بالمدرسة التعدى عليه بالضرب بالحذاء، وذلك لحضوره متأخراً لإمتحانات الصف الثانى الثانوى التى عقدت منذ أيام، وقيام المدير بشطبه من دفاتر الحضور.

وأضاف مدير المدرسة فى شكواه بأن المدرس اقتحم عليه مكتبه بالمدرسة، وتعدى عليه بالضرب بحذاؤه، فتم تشكيل فريق للتحقيق مع المدرس، وتأكد فريق الشئون القانونية من الإدارة التعليمية بالقرنة من صحة الواقعة، وأصدر القرار بإحالته لوظيفة إدارية بالإدارة التعليمية.