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ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية مزورة بسوهاج‎

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ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية مزورة بسوهاج‎ ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية مزورة بسوهاج‎

23 مايو 2015 | 12:15 مساءً

 

صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية مزورة أثناء قيامه بشراء مواد غذائية من صاحبة كشك وقدم لها ورقة مالية فئة مائتى جنيه ” مقلدة فقامت بضبطه بمساعدة الأهالي بناحية الشعارنه دائرة المركز. كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز سوهاج يفيد بضبط جعفر محمد شلبي 42 حاصل على دبلوم ثانوي زراعي ويقيم بناحية بني وشاح دائرة مركز المراغة وبحوزته 500 جنيه ورقات مالية مزورة. وبسؤال إيمان إبراهيم مهدي 51 عاما صاحبة كشك مواد غذائية قررت بحضور المذكور من قبل وقام بالشراء منها وقدم لها ورقة مالية فئة المائتى جنيه “مقلدة” وحضر اليوم وحاول الشراء منها مقابل مبلغ مالي مقلد فقامت بضبطه بمساعدة الأهالي. بمواجهة المتهم المذكور أنكر ما نسب إلي وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3088 إداري المركز وجار العرض على النيابة العامة للتصرف

2015-05-23

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