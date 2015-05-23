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تحذير.. الرياضات المائية المعتمدة على حبس الأنفاس تهدد حياة السباحين

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تحذير.. الرياضات المائية المعتمدة على حبس الأنفاس تهدد حياة السباحين تحذير.. الرياضات المائية المعتمدة على حبس الأنفاس تهدد حياة السباحين
فى الوقت الذى تتزايد فيه أعداد الأطفال والبالغين الذين يذهبون إلى حمامات السباحة فى عطلة نهاية الأسبوع، حذر مسئولو الصحة الأمريكيون من الغرق العرضى تحت الماء بسبب ممارسة ألعاب حبس الأنفاس، وأوضح الباحثون أن سلوكيات حبس الأنفاس تحت الماء تعد من أهم السلوكيات الخطيرة التى قد تودى بوفاة الشخص، فيصبح الكثير من السباحين عرضة لفقدان الوعى تحت الماء وفى كثير من الأحيان الغرق.

وحذر التقرير الصادر عن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكى، من أن هذه العادة أو التمارين تعد من أهم أسباب وأكثر الطرق شيوعا للوفاة غرقا بين السباحين.

وشدد الباحثون على أن مثل هذه التدريبات للنفس وتحسين اللياقة البدنية وقدرة الرئة قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى الوفاة نتيجة انقطاع النفس لفترات طويلة فى الماء، مضيفين أن استنشاقهم لكميات كبيرة من ثانى أوكسيد الكاربون يعجل من زيادة فرص الوفاة.

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مصر 365

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