مبادرات الحكومة الذكية..محطات في مسيرة التحول

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الثاني والعشرين من مايو 2013 مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

وحدد سموه ملامح حكومة المستقبل الذكية في النقاط التالية : حكومة لا تنام ..تعمل 24 ساعة في اليوم ..365 يوما في السنة .. مضيافة كالفنادق .. سريعة في معاملاتها .. قوية في إجراءاتها.. تستجيب بسرعة للمتغيرات.. تبتكر حلولا للتحديات.. تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة.. إنها الحكومة التي تسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية..

أهم 10 محطات في مسيرة العامين للتحول الذكي

1 - خارطة طريق الحكومة الذكية ..عمل فريق حكومة الإمارات الذكية على صياغة خارطة طريق واضحة المعالم مدتها عامان تتضمن مسار الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.

وانطلقت خارطة الطريق من حقيقة أن حكومة الإمارات ستنجح في تقديم نموذج متميز لحكومة ذكية هي الأفضل عالميا.

وجرى تصميم خارطة الطريق بحيث تسير بشكل متواز مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية من حيث تركيزها على المجالات الرئيسية الثلاثة وهي .. التحسينات على مستوى البيئة العامة ..وتعزيز الجاهزية والارتقاء برضا المتعاملين .

وتم وضع مجالات التركيز في أربعة مسارات متوازية. يتوافق الأول والثاني منها مع التحسينات في البيئة العامة لكي تتقدم الحكومة الذكية.

المسارات الأربعة لخارطة طريق حكومة الإمارات الذكية:

1-إنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية.

2- تقييم القدرات والكفاءات المتاحة لدى الجهات الحكومية.

3- إنشاء موارد مشتركة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة.

4 - تحقيق سعادة المتعاملين.

وتتضمن خارطة الطريق وصفا تفصيليا للأنشطة الرئيسية وأسلوب التنفيذ وتتطرق إلى الأساليب المبتكرة وكيفية المحافظة على برنامج إدارة عالية الكفاءة إضافة إلى عوامل النجاح الرئيسة كون معظم المحطات تمثل مشاريع ضخمة تتطلب موارد كبيرة ومهارات وشراكات مستدامة قوية.

وتعد خارطة الطريق أداة استرشادية لعمليات التنفيذ الرئيسة خلال المرحلة الأولى التي تمتد حتى عام 2015 وتتضمن لمحة عن البيئة العامة للحكومة الذكية في دولة الإمارات التي تضم ثلاث مجموعات تمثل الأطراف المعنية وهي .. قطاع المعلومات والاتصالات ومزودو الخدمات ..والمتعاملون.

وبالنس

شبكةعيونالإخبارية

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