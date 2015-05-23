44700من طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحاناتهم أمام 137 لجنة بالدقهلية

أدى 44700 من طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الدقهلية امتحاناتهم اليوم أمام 137 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد محمد حسام الدين أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين المديرية ومديرية أمن الدقهلية لتأمين جميع أعمال الامتحانات.

وأشار أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات، وأكد بأنه لم تصل شكوى حتى الآن، وأن الامتحانات تسير بصورة طبيعية.

وأضافت المهندسة كلير عبده مدير عام التعليم الفنى، أنه تم تجهيز جميع اللجان والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.