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فى محاكمة9ضباط بقتل4فى المحلة.. أهالى الضحايا يرفعون صور ذويهم أمام الجنايات

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رفع عدد من أبناء عائلة "القاضى" أهالى الضحايا الأربعة صور الضحايا وعليها عبارات "الشرطة قتلة الأبرياء إبراهيم القاضى وأسرته الذين قتلوا على يد ضباط الشرطة وطالب أهالى الضحايا بالقصاص من الضباط المتهمين بقتل ذويهم.

وحاول عدد من أهالى الضحايا دخول قاعة المحكمة وحدثت مشادات مع قوات التأمين وتمت السيطرة على الموقف ومنعهم من الدخول.

وتنظر محكمة جنايات المحلة أولى جلسات محاكمة 9 ضباط الشرطة، والمتهمون هم محمد.ف وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، وأحمد.م رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية، وعلى.م رئيس مباحث كفر الزيات، ومحمد.ز مفتش مباحث مركز طنطا، ووائل.م، ومحمد.م، وأحمد.م، ومحمد.ع، ورامى.م" ضباط بقطاع الأمن المركزى" فى القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام قاعة المحكمة وانتشار مكثف لضباط المباحث الجنائية وقوات الأمن لتأمين قاعة المحكمة أثناء انعقاد أولى جلسات محاكمة الضباط.

أحد أقارب الضحايا يرفع صورتهم -اليوم السابع -5 -2015
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أحد أقارب الضحايا يرفع صورتهم

بنرات عليها صور ضحايا الشرطة أمام محكمة الجنايات -اليوم السابع -5 -2015
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بنرات عليها صور ضحايا الشرطة أمام محكمة الجنايات

أقارب الضحايا يرفعون صورهم وعليها عبارات الشرطة قتلت الأبرياء -اليوم السابع -5 -2015
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أقارب الضحايا يرفعون صورهم وعليها عبارات الشرطة قتلت الأبرياء

انتشار أمنى مكثف أمام قاعة الجنايات بمجمع محاكم المحلة -اليوم السابع -5 -2015
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انتشار أمنى مكثف أمام قاعة الجنايات بمجمع محاكم المحلة


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