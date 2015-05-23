نبيه برى: لا أرى نورا فى الأفق بالنسبة للأزمة السياسية فى لبنان

أعرب رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى عن الأسف والأسى للخروج عن اللعبة الديموقراطية فى لبنان، معتبرا أنه لا يرى نورا فى الأفق فيما يتعلق بالأزمة السياسية فى البلاد.

واعتبر برى فى تصريح لجريدة " المستقبل" اللبنانية نشرته اليوم أنّ " كل الطبقة السياسية فى البلد مسئولة عن هذا الفشل".

وعن رأيه بالمبادرة التى طرحها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لحل الأزمة الرئاسية.. أجاب برى: "كتلة التحرير والتنمية التابعة لحركة أمل اجتمعت بوفد التكتل وجرى نقاش حول هذه المبادرة وتقديم بعض التوضيحات"، مؤكداً استمرار "النقاشات والتوضيحات" بهذا الشأن، إلا أنه استدرك قائلاً: حتى اليوم "لا أرى نورا بعد"، لكنّ المحادثات والمشاورات مستمرة وسارية مع كتلة العماد عون كما مع كل الكتل النيابية".

ولفت إلى أنّ "بعض النقاط فى الطرح العونى تحتاج إلى تعديل دستورى، بينما النقاط الأخرى التى لا تحتاج إلى ذلك، مشيرا إلى أنه سبق أن تم التمديد لولاية المجلس النيابى على أساس تنفيذ هذه النقاط الموجودة فى مبادرة عون لكنها لم تحصل بعد، كإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وانتخاب رئيس للجمهورية".

وعن الانتخابات النيابية الفرعية المزمع إجراؤها، اكتفى برى بالقول: "هذا الموضوع عند الحكومة المعنيّة بتحديد مواعيدها، والأمر يتعلق بوزارة الداخلية إذا وجدت الجوّ مناسباً لإجراء الانتخابات".

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