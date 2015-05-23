الرئيس اليمنى: المستجدات الحالية لا تساعد على المشاركة فى محادثات جنيف

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى- المقيم حاليا بالسعودية- أن المستجدات الحالية لا تساعد على اتخاذ قرار بالمشاركة فى المحادثات بين الأطراف اليمنية المزمع عقدها بمدينة جنيف يوم الخميس القادم.

وذكر موقع / يمن برس/ الإخبارى أن هادى أوضح فى رسالة بعث بها إلى بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة أنه ليس هناك ما يدل على أن الانقلابيين الحوثيين- حسب وصف هادى- لديهم حسن نوايا وملتزمون بقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأضاف أن جماعة الحوثيين لم تبد حسن النية للتعامل مع المؤتمر ولم تبد أى تجاوب مع محاولات الحل السياسى للأزمة اليمنية.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء الماضى أنها سترعى محادثات شاملة بين أطراف الأزمة اليمنية فى جنيف يوم 28 مايو الحالى عقب مشاورات مكثفة أجراها المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد فيما رحبت جماعة الحوثيين وحليفها حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يترأسه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

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