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المقاومة الشعبية بعدن: استراتيجية جديدة للانتقال من وضع الدفاع للهجوم

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المقاومة الشعبية بعدن: استراتيجية جديدة للانتقال من وضع الدفاع للهجوم المقاومة الشعبية بعدن: استراتيجية جديدة للانتقال من وضع الدفاع للهجوم
أكد على الأحمدى الناطق الرسمى باسم مجلس قيادة المقاومة الشعبية فى عدن أنه يتم التنسيق مع قوات التحالف العربى بشأن وضع استراتيجية جديدة تتمثل فى الانتقال من وضع الدفاع إلى الهجوم ، ونقل المقاومة من طبيعتها الشعبية لتصبح قوات عسكرية منظمة.

وقال الأحمدىـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) أوردته اليوم السبت، إن هناك تعزيزات عسكرية وصلت خلال الأيام الماضية فضلا عن الإعداد لعسكريين تحت إشراف مباشر من قادة سابقين فى الجيش اليمنى.

ومن جانبه، قال نايف البكرى وكيل محافظ عدن ورئيس مجلس المقاومة الشعبية - المؤيدة للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي- إن المقاومة طالبت دول التحالف العربى بضرورة التدخل البرى والبحرى بالتنسيق مع المقاومة الشعبية فى عدن ، مشيرا الى أن الأيام المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى المعارك ضد مليشيا الحوثى وصالح .
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