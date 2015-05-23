فصائل شيعية تنتشر من قاعدة قرب الرمادى بالعراق

قال شاهد عيان ومسئول محلى أن قافلة تقل مقاتلى فصائل شيعية وقوات من الجيش العراقى خرجت من قاعدة قرب مدينة الرمادى بغرب البلاد اليوم السبت متجهة صوب مناطق واقعة تحت سيطرة مقاتلى تنظيم داعش.

وقال عذال عبيد عضو مجلس محافظة الأنبار أن مئات المقاتلين الذين وصلوا إلى قاعدة الحبانية الجوية الأسبوع الماضى بعد سيطرة التنظيم المتشدد على الرمادى موجودون فى الخالدية ويقتربون من بلدتى الصديقية والمضيق فى مناطق متنازع عليها قرب الرمادى.

وفى الوقت الذى تستعد فيه القوات الموالية للحكومة لاستعادة الرمادى يتقدم مسلحو تنظيم داعش باتجاه الفلوجة فى محاولة للسيطرة على مزيد من الأراضى بمحافظة الأنبار مما سيجعلهم أقرب إلى العاصمة العراقية بغداد.

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