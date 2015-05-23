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مصادر يمنية: مقتل 4 مسلحين حوثيين فى محافظة مأرب

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مصادر يمنية: مقتل 4 مسلحين حوثيين فى محافظة مأرب مصادر يمنية: مقتل 4 مسلحين حوثيين فى محافظة مأرب
أفادت مصادر قبلية يمنية، اليوم السبت بمقتل ما لا يقل عن أربعة مسلحين حوثيين جراء المواجهات المسلحة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى محافظة مأرب شرقى البلاد .

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المقاومة الشعبية بمنطقة المخدرة شمال "صرواح" هاجمت مواقع الحوثيين و القوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة حوثيين وإصابة آخرين.

وأشارت إلى تدمير مدفع هاون خاص بالحوثيين خلال الإشتباكات المستمرة حاليا.
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