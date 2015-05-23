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مدير أمن الغربية يتفقد مجمع محاكم المحلة أثناء محاكمة 9 ضباط بجريمة قتل

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وصل منذ قليل، اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة إلى مجمع محاكم المحلة، لمتابعة تأمين المجمع أثناء انعقاد أولى جلسات محاكمة 9 ضباط شرطة المتهمين بقتل 4 من أسرة واحدة ومتابعة عمليات تأمين المجمع أثناء نظر أولى جلسات المحاكمة.

وفرضت مديرية أمن الغربية تعزيزات أمنية فى محيط المجمع وأمام قاعة محكمة الجنايات، حيث تم نشر تشكيلات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع أمام مجمع المحاكم ونشر الأمناء والأفراد السريين.

كما يشهد محيط قاعة المحكمة انتشارا مكثفا لضباط المباحث الجنائية، ونشر أفراد من قوات الأمن لمنع تكدس المواطنين أمام قاعة المحكمة، كما تم وضع بوابة إلكترونية واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن لتفتيش المواطنين قبل دخول قاعة المحكمة .

كردون أمنى أمام محكمة جنايات المحلة -اليوم السابع -5 -2015
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كردون أمنى أمام محكمة جنايات المحلة

انتشار قوات الأمن أمام قاعة المحكمة -اليوم السابع -5 -2015
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انتشار قوات الأمن أمام قاعة المحكمة

بوابة إلكترونية للكشف عن المعادن -اليوم السابع -5 -2015
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بوابة إلكترونية للكشف عن المعادن

تفتيش المواطنين قبل دخول قاعة المحكمة -اليوم السابع -5 -2015
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تفتيش المواطنين قبل دخول قاعة المحكمة

انتشار أمنى أمام محكمة جنايات المحلة -اليوم السابع -5 -2015
>

انتشار أمنى أمام محكمة جنايات المحلة


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