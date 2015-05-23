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محلب يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر وسط زغاريد الأهالى

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محلب يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر وسط زغاريد الأهالى محلب يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر وسط زغاريد الأهالى
سلم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات الإسكان الاجتماعى لـ١٥٠٠ وحدة سكنية، بمدينة بدر يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة.

وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن هناك مليارا و٢ مليون جنيه تم إنفاقهم بمدينة بدر من قطاع الإسكان وأعمال الطرق، وأنه تم بناء وحدات سكنية بمدينة بدر أكثر من التى تم بناؤها على مدار الـ٣٠ عاماً الماضية.

والتف الأهالى حول رئيس الوزراء مطالبينه بتكثيف التواجد الأمنى بالمدينة، كما رددوا هتافات تحيا تحيا مصر، فيما أطلقت السيدات الزغاريد احتفالاً بتسليم الوحدات السكنية.

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مصر 365

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