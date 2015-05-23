أحمد الزند من الإسماعيلية: نسعى إلى إصدار قوانين لتسريع إجراءات التقاضى

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن زيارته للإسماعيلية تأتى ضمن خطة الوزارة فى زيارة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وذلك لمعالجة المشاكل الخاصة بالقضاة والاهتمام بتحسين أحوالهم والقضاء على مشاكلهم ومناقشتها على أرض الواقع.

وحول استشهاد 3 قضاة برفح على أيدى الإرهاب، قال الزند: "أتقدم بخالص التعازى لأسر الشهداء، كما أوجه الشكر للعاملين بمستشفى الجلاء للقوات المسلحة، التى نقل إليها المستشار المصاب".

وأكد الزند خلال زيارته للإسماعيلية، أن حالة الناجى الوحيد من حادث القضاة بالعريش، فى تحسن ويلقى اهتماما بالغا من المستشفى، موضحًا أن المصاب طلب منه أن يعود مرة أخرى لعمله بالعريش عقب تماثله للشفاء.

وأضاف أن رجل القضاء لا يخاف إلا الله، موضحًا أنه يعمل الآن على سرعة إصدار قوانين وتشريعات لتسريع إجراءات التقاضى، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته للقضاة بحسن معاملة المواطنين، موضحًا أن القضاة مثلهم مثل رجال الشرطة والقوات المسلحة "مجندين وضباط" الذين يقدمون روحهم فداءً للوطن.

وكان الزند قد زار مجمع محاكم الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، ويعقد الآن اجتماعا مغلقا مع القضاة بقاعة مجمع محاكم الإسماعيلية.