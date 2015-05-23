تعرفى على أهم 6 مشاكل قد تصابين بها بعد الولادة القيصرية

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الولادة عن طريق العملية القيصرية، ويتبادر إلى الذهن هنا سؤال مهم، وهو "ما هى مخاطر الولادة القيصرية؟".

وفى هذا الشأن يجيب الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، قائلاً: "إنه رغم أن الولادة القيصرية تُعَد حلاً لبعض السيدات، كالمصابة بمشكلة ضيق الحوض، وأيضًا يُعَد تحديد الميعاد الذى تتم فيه الولادة من أهم مميزاتها، إلا أن لها العديد من المشكلات".

ويُبرز استشارى النساء والتوليد، أهم مخاطر الولادة القيصرية، وهى:

1- يجب إجراء تحليل لمعرفة إذا كانت السيدة تعانى من الأنيميا أم لا، لأنه فى حالة إصابتها بالأنيميا قد تتعرض للنزيف الذى يتسبب فى وفاتها.

>2- فى حالة عدم تعقيم الأدوات الجراحية فقد تصاب السيدة بالحمى والألم فى الرحم بعد الولادة.

>3- الإصابة بالتهابات فى الجرح حال عدم تنظيفه باستمرار.

>4- تحتاج المرأة للراحة لوقت طويل بعد الولادة القيصرية عكس الطبيعية.

>5- عدم التحرك بعد الولادة قد يتسبب فى الإصابة بالجلطات.

>6- توجد بعض الحالات التى تتعرض لشق فى الرحم بعد الولادة القيصرية لأن نسيج الرحم يصاب بالضعف ما يجعله ينزف لفترات طويلة.