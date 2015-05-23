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ضبط راقصتين لرقصهما فى الشوارع والأفراح بملابس داخلية ونشرها بالإنترنت

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ضبط راقصتين لرقصهما فى الشوارع والأفراح بملابس داخلية ونشرها بالإنترنت ضبط راقصتين لرقصهما فى الشوارع والأفراح بملابس داخلية ونشرها بالإنترنت
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى مدير الإدارة، ضبط راقصتين تمارسان الفسق والفجور فى العلن وأمام المواطنين فى الشوارع والأفراح الشعبية، وذلك فى أقوى الضربات القاصمة للخارجين عن الآداب العامة.

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد بوجود بعض الفتيات يقومون بالرقص بالملابس الداخلية علنية فى الأفراح الشعبية مقابل مادى، ونشر وتسجيل مقاطع فيديوهات خلية وتسويقها على الإنترنت.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات حول تلك الواقع بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل، تم التأكد من صحة الوقائع، فخرجت قوة أمنية على رأسها العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب، والمقدم تامر فاروق، والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق، والمقدم وليد طراف، وتم ضبط راقصتين وهما "سمر" 25 سنة و"وعد" 30 سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور والرقص فى الشارع بالملابس الداخلية ونشر مقاطع فاضحة لهما على الإنترنت والإساءة لسمعة ، كما تم التحفظ على الملابس النسائية المستخدمة فى جرائمهم ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

تمت مناظرة الفتيات وتبين تطابقهم مع مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت لهن، واعترفوا بما هو منسوب إليهن، وأضافوا أنهن يتحصلن على مبالغ مالية تقدر بـ 500 جنيه للفتاة الواحدة للرقص فى الشارع والأفراح الشعبية بالملابس الداخلية المثيرة والقاعات، وتحرر محضر بالواقعة وأرسل المتهمون إلى نيابة العجوزة للتحقيق.

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مصر 365

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