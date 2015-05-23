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ضبط 79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
تواصل الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء سعيد طعيمة، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور أثناء استقلالهم المركبات أعلى الطرق.

وأسفرت جهود الإدارة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 79176 مخالفة مرورية متنوعة لمخالفات الانتظار الخاطئ والسير عكس الاتجاه والسير بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365