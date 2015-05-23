تأجيل محاكمة "بديع" و190 آخرين فى اقتحام قسم العرب لـ22 يونيو

أجلت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، لجلسة 22 يونيو لاستكمال المرافعة، بناءً على طلب الدفاع، واستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وعقدت الجلسة أمام محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية كل من المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلى وكيلى النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس، حسام حسن.

وكشفت تحقيقات النيابة أن كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، قاموا بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.