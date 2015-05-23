إحالة ثلاثة موظفين بكنترول الإعدادية بالقليوبية للتحقيق لفقدان أوراق إجابات

أحالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ثلاثة موظفين بكنترول امتحانات الإعدادية بالمحافظة، للتحقيق فى واقعة عدم وجود عدد من كشوف تجميع الدرجات الخاصة بامتحان نهاية العام وعدد من أوراق إجابات طلبة الصف الأول والثانى الإعدادى من داخل غرفة الكنترول بمدرسة قرنفيل الإعدادية بالقناطر الخيرية.

فيما قامت ألفت فرغلى وكيل وزراة التربية والتعليم بالقليوبية بإبلاغ الأمن عن الواقعة، لأن الموضوع يوجد فيه شق جنائى وهو السرقة، لعدم وجود كسور فى الأبواب أو اتهامات لأحد، مضيفة أنها وجدت النتيجة برمتها على سى دى خاص بالكنترول وأن ما حدث هو اختفاء لبعض الأوراق الخاصة ببعض الطلاب الناجحين وبعض الطلاب الذين لديهم "دور تانى".