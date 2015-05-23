انتقالات – عن هدف الأهلي والزمالك.. مدرب الشرطة لـ في الجول: لماذا ريكو ' مبدع كرة خماسية '

هو مبدع في نظر مدربه. قوي عكس ما ترونه. هداف انفجر لأسباب يوضحها خالد القماش مدرب اتحاد الشرطة عن لاعبه صلاح ريكو هدف الأهلي والزمالك في سوق الانتقالات الصيفية.

ريكو خطف الأبصار بأهدافه الثمانية هذا الموسم. وبات هدفا للأهلي والزمالك رغم تمسك الشرطة به.

وFilGoal.com يقدم إمكانيات صلاح ريكو على لسان مدربه خالد القماش الذي يوضح الكثير عن لاعبه الشاب.

ويقول القماش: "هو لاعب ممتاز. من أفضل لاعبي مصر هذا الموسم بلا شك".

وتابع "السر الحقيقي في ظهوره بهذا الشكل خلال الموسم الجاري أنه بعد رحيل العديد من اللاعبين، وجد مساحة كبيرة، فانفجرت موهبته".

ويشير القماش إلى أن رحيل خالد قمر عن الهجوم ومعروف يوسف عن الوسط جعل ريكو يجد مساحة كبيرة في أرض الملعب. تحرر من القيود الدفاعية حتى يعوض موهبة الثنائي الذي رحل للزمالك. ونجح.

قوي

وأوضح القماش "إنه لاعب يجيد الاختراقات من العمق بشكل كبير. خفيف ورشيق ولهذا يبدو سريعا جدا في حركته".

ثم استردك "رغم هذه الخفة في الحركة فهو قوي. هناك من يتصورون أنه لاعب ضعيف أو أن قدميه غير ثابتتين على الأرض، وهذا ليس حقيقيا أبدا".

وأضاف "ربما الموسم الماضي كان مقيدا نوعا ما خططيا. لكن تحرره هذا العام صنع منه نجما".

لاعب كرة خماسية

وأفصح القماش "ريكو يبدو لي كلاعب كرة خماسية في مهارته واعتماده عليها في الاختراق من العمق".

وأكمل "إلى حد ما يذكرني بعماد سليمان لاعب الإسماعيلي السابق".

أهل القمة

وعن اهتمام الأهلي والزمالك بريكو، صرح القماش "هذا أثر على اللاعب تماما للأسف في الفترة الأخيرة".

وأردف "اجتمعنا مع اللاعب كثيرا. فهو صغير في السن ويحتاج للخبرة".

وأتم "يجب أن يضع كل تركيزه على أرض الملعب. وقد وعدنا بذلك".