أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل خفير بالسكة الحديد لحيازته 14 قطعة حشيش

Google+ Print
جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل خفير بالسكة الحديد لحيازته 14 قطعة حشيش جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل خفير بالسكة الحديد لحيازته 14 قطعة حشيش
قررت محكمة جنح مستأنف بندر سوهاج برئاسة المستشار مؤمن محمد، وسكرتارية جمال محمد على، بإخلاء سبيل المتهم أحمد – ع – ع خفير بالسكة الحديد بكفالة 2000 جنيه، بعد ضبطه وبحوزته 14 قطعة حشيش بقصد الاتجار.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أسامة عبد العظيم مأمور قسم شرطة أول، بضبط المتهم وبحوزته "14" قطعة حشيش صغيرة الحجم وزنت حوالى 150 جراما، ومبلغ مالى وقدره 45 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت محكمة جنح مستأنف سوهاج بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365