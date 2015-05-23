جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل خفير بالسكة الحديد لحيازته 14 قطعة حشيش

قررت محكمة جنح مستأنف بندر سوهاج برئاسة المستشار مؤمن محمد، وسكرتارية جمال محمد على، بإخلاء سبيل المتهم أحمد – ع – ع خفير بالسكة الحديد بكفالة 2000 جنيه، بعد ضبطه وبحوزته 14 قطعة حشيش بقصد الاتجار.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أسامة عبد العظيم مأمور قسم شرطة أول، بضبط المتهم وبحوزته "14" قطعة حشيش صغيرة الحجم وزنت حوالى 150 جراما، ومبلغ مالى وقدره 45 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت محكمة جنح مستأنف سوهاج بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه .