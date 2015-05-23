هيئة التخطيط العمرانى تعتمد الأحوزة العمرانية لمدن وعزب ٥ محافظات

وافقت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على اعتماد أحوزة عمرانية جديدة، لبعض مدن وعزب مراكز ٥ محافظات، هى الشرقية وجنوب سيناء والقليوبية والإسماعيلية والوادى الجديد، وذلك فى إطار اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (36) لسنة 1993 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية والمعدل بالقرار الوزارى رقم (58) لسنة 2002 لدراسة ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى فى بيان صحفى، إنه تم اعتماد الحيز العمرانى لمدن أبو حماد و أبو كبير بمحافظة الشرقية، ورأس سدر وطابا بمحافظة جنوب سيناء، والخانكة بمحافظة القليوبية، والإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، والخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار فى تصريحات صحفيه له اليوم، أنه بالنسبة للعزب، فقد تم اعتماد عزب مراكز الإسماعيلية وفايد و أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وعزب مراكز أولاد صقر، والإبراهيمية، ومشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وعزب مراكز باريس، وبلاط بمحافظة الوادى الجديد.