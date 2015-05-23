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محلب يصل مدينة بدر لتسليم وحدات سكنية لمحدودى الدخل

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محلب يصل مدينة بدر لتسليم وحدات سكنية لمحدودى الدخل محلب يصل مدينة بدر لتسليم وحدات سكنية لمحدودى الدخل
وصل المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، لمدينة بدر لتسليم وحدات سكنية لمحدودى الدخل بالمدينة، ويعقب التسليم شرح متكامل حول خطة فى مجال الإسكان.

وكان فى استقباله عدد من من أطفال المدارس، الذين استقبلوا بهتافات "تحيا "، رافعين الأعلام المصرية، ترحيبا بزيارته للمدينة.

وفى سياق آخر، يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ظهر اليوم السبت، عقب تسليمه لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، يرافقه وزيرى التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة الإشارات الإليكترونية بوسط البلد.

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مصر 365

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