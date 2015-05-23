القبض على "مستريح" سوهاج الجديد.. والنيابة تحبسه 4 أيام

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على طالب فى بداية العقد الثانى من العمر لقيامه بالنصب على بعض المواطنين بمساعدة شقيقه الطبيب، والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها فى تجارة العقارات والأراضى والمستلزمات الطبية .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، يفيد بورود بلاغات من بعض المواطنين حول قيام طالب بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بحجة التوظيف.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية والرائد محمود حسنى الشريف وكيل القسم، وتبين من التحريات تقدم مصطفى ع ط م 30 عاما حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم حى العاشر من رمضان الحويتى دائرة قسم أول سوهاج و محمد ا أ ع29 عاما حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم شارع سيالة أولاد نصير دائرة قسم أول سوهاج و حازم ر ا ع30 عاما فنى بشركة كهرباء سوهاج ومقيم شارع 15 – دائرة قسم ثان سوهاج يتضررون فيه من عمر م ع م22 عاما طالب و ع.م " هارب" ويقيمان بناحية أولاد يحيى قبلى دائرة مركز دار السلام، لتقاضيهم مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "450.000"أربعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة العقارات والأراضى والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية، واستيلائهما على تلك المبالغ والامتناع عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية بإجراء التحريات اللازمة توصلت لصحة الواقعة، تم ضبط الأول وتبين هروب الثانى من محل إقامته وبمواجهة الأول أنكر ما هو منسوب إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك الواقعة المحضر رقم 4079 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015 00 وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.

- الأموال العامة بسوهاج تبحث عن "مستريح" جديد استولى على 12 مليون جنيه

>

>