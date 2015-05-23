الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين تعطى المراهقين الشعور بالشبع

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين يعزز الشعور بالشبع، ويساعد المراهقين الإقلاع عن عادات الأكل غير الصحية.

فقد توصل الباحثون إلى أن تناول وجبات خفيفة بعد الظهر، خاصة الأطعمة الغنية بالبروتين وفول الصويا، تعمل على تقليل الشهية فى تلك الفترة الهامة من اليوم، وتأخير الأكل لاحقا، فضلا عن تقليل فرص الإقبال على الأكل غير الصحى فى أوقات لاحقة من اليوم.

وقالت هيدز ليدى الباحثة والمشرفة على تطوير الأبحاث، إنه عندما يأكل الأطفال وجبات خفيفة عالية من البروتين فى فترة ما بعد الظهر، يصبحون أقل عرضة لتناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الصحية فى وقت لاحق من نفس اليوم، وهو أمر مهم خاصة بالنسبة للأطفال الذين يريدون منع حدوث زيادة فى أوزانهم.

وأوضحت البيانات أن المراهقين من الذكور والإناث، الذين تراوحت أعمارهم ما بين 13 إلى 19 عاما، الذين تم تصنيفهم على كونهم يتمتعون بوزن معتدل أو زيادة فى الوزن، لوحظ عند تناولهم وجبات خفيفة غنية بالبروتينات استطاعوا التحكم فى استهلاكم للمواد الغذائية الضارة بقية اليوم، ليستهلكوا دهونا أقل طوال اليوم.

>كما وجد الباحثون أيضا أن الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين تحسين جوانب معينة من الحالة المزاجية والوظائف الإدراكية.