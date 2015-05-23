العدوى تؤثر على معدل الذكاء الخاص بك

كشف باحثون أن الأضرار الصحية والبدنية التى تلحق بالمريض، تؤثر على العدوى والالتهابات الشديدة على القدرات العقلية الخاصة بك، فضلا عن معدل الذكاء الخاص بك.

فقد وجد الباحثون أن التهابات المخ تؤثر على القدرة المعرفية للمريض، إلا أن العديد من أنواع العدوى الشديدة التى تتطلب دخول المستشفى يمكن أن تضعف قدرة المريض المعرفية.

وتشير الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد وجود علاقة بين العدوى فى المستشفى وضعف الإدراك ومتوسط مستوى الذكاء بمعدل 1.176 نقطة.

وأوضح الباحثون أنه يمكن لأى شخص يعانى من عدوى، على سبيل المثال فى البطن أو المسالك البولية أو الجلد، يصبحون عرضة لتراجع قدرتهم العقلية ومتوسط ذكائهم، مشيرين إلى أن النظام المناعى نفسه يمكن أن يؤثر على المخ لدرجة إضعاف القدرة المعرفية للشخص ومتوسط مستوى ذكاءه.

فى أكبر دراسة من نوعها، وشارك 190، 000 شخص فى الدنمارك، ولدوا بين عامى 1974 و1994، تم تتبعهم خلال الفترة من عام 2006 -2012، وكان 35% من هؤلاء الأفراد على اتصال المستشفى مع إصابات قبل إجراء اختبار IQ. كان الناس مع خمسة أو أكثر من الاتصالات مع مستشفى الأمراض على درجة الذكاء من 9.44 أقل من المتوسط.

وشددت الأبحاث على أن التهابات تؤثر مباشرة على المخ من خلال الالتهابات المحيطية، مما يؤثر على القدرة العقلية للمريض.