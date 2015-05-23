الداخلية تستضيـف خبيرا ألمانيا فى العظام لإجراء جراحات بمستشفى الشرطة

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدعوة للخبير الألمانى (Achim Ernst Hermann– أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بألمانيا) والذى يُعد من أحد كبار المتخصصين فى إجراء جراحات الانزلاق الغضروفى بطريقة التدخل الجراحى المحدود "التبخير" بديل الجراحة المفتوحة، لإجراء بعض الجراحات الدقيقة بمستشفى الشرطة.

ومن المقرر أن تكون الزيارة خلال يومى (السابع والعشرون والثامن والعشرون من يونيو المقبل) بمستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة لمناظرة وإجراء عدد من الجراحات الدقيقة ذات المهارة الفائقة فى التخصص المشار إليه لبعض الحالات المرضية من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمدنيين من خارج الوزارة.

وفى ذات السياق من المقرر عقد ندوة علمية بعنوان "الجديد فى جراحة الفقرات بالتدخل الجراحى المحدود" للضباط الأطباء والأطباء بمستشفيات القطاع فى التخصصات ذات الصلة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية المستمرة بالاهتمام بأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، والاستعانة بالخبراء الأجانب المتخصصين فى الجراحات الدقيقة.