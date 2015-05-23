منصور بن محمد يكرّم «كهرباء دبي»

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس الفخري لمركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كرّم سموه هيئة كهرباء ومياه دبي، في حفل «تكريم الشركاء والمساهمين» الذي أقيم في مركز النور، تحت عنوان «شكرا من النور»، وذلك لجهودها الإنسانية ودعمها ورعايتها المستمرة للمركز ونشاطاته. وحضر الحفل عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخالد الحليان رئيس مجلس إدارة المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

وتسلمت التكريم بالنيابة عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خولة المهيري نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الخدمة المجتمعية، ومبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، "مجتمع مكان للجميع" التي تهدف الى تحويل دبي بالكامل الى مدينة صديقة لذوي الاعاقة بحلول العام 2020 عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين ذوي الإعاقة، تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي بترسيخ أسس المسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع التنموية والمجتمعية، والعمل مع كافة المعنيين في المجال المجتمعي والصحي، وخدمة كافة فئات المجتمع ودعم بيئة صحية لكافة أفراده بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة».

دور خيري وإنساني

قالت خولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، «تعتبر الهيئة هذه النشاطات جزءاً لا يتجزأ من دورها المجتمعي كمؤسسة حكومية وذلك في إطار التزامها بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية وبما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية في هذا المجال التي تتضمن عدة برامج لدعم البرامج الإنسانية والخيرية سواءً على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي».