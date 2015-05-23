630 ألف طالب يبدأون اليوم امتحانات دبلومات الثانوية الفنية بـ2380 لجنة

تبدأ اليوم السبت الامتحانات التحريرية "الدور الأول" لدبلومات الثانوية الفنية بتخصصاتها "تجارى – صناعى – زراعى" للعام الدراسى 2014- 2015، حيث يبلغ إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين لأدائها 630223 طالبا وطالبة، منهم 224390 بالنسبة للتعليم التجارى، و70675 طالب بالتعليم الزراعى، و335158 طالبا للتعليم الصناعى، حيث يؤدون الامتحان فى 2380 لجنة، منهم 2073 لجنة أصلية و307 لجان ملحقة.

جدير بالذكر أن عدد لجان النظام والمراقبة لنوعيات التعليم الفنى الثلاثة بالنسبة لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات 20 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 19 لجنة، ويبلغ إجمالى أعداد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 68 مركزا.

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