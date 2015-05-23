بقال بأسيوط يقتل طفلة بـ25 طعنة بعد أن رأته فى وضع مخل مع بنت عمها

فى إحدى الغرف المخصصة لجمع وتخزين المخلفات الزراعية (شونة تبن) بمحافظة أسيوط دخلت "هيام" التلميذة بالصف الرابع الابتدائى، بعد أن سمعت حديثا بين رجل وامرأة أصواتهما ليست غريبة عنها، ولم تكن تتخيل أن نهايتها ستكون على يد صاحب هذا الصوت الذى تعرفه.

بدأت القصة عندما تلقى المقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز أبنوب بلاغا بتغيب "هيام. ع. ع" ١٠ أعوام تلميذة بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة المعابدة الابتدائية، مقيمة بقرية المعابدة الشرقية بعد أن خرجت للهو مع صديقاتها بالقرب من المنزل ولكنها لم تعد.

وبتكثيف البحث عثر على جثتها ملقاة داخل "شونة تبن" بمنزل والدها وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم والصدر والرقبة والفك، وبمتابعة الصفة التشريحية تبين أن وفاة المجنى عليها نتيجة إصابتها بـ25 طعنة بالرقبة والصدر والظهر ومسروق قرطها الذهبى وتم تحرير المحضر رقم 1593 إدارى مركز أبنوب، لسنة 2015م، لم يتهم أهليتها أحد بالتسبب فى ارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق برئاسة اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية والمقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، وضم الفريق عددا من ضباط إدارة البحث الجنائى.

وأوضحت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (خلاف. ع. ف- 16 عامًا – بقال)، مقيم بذات الناحية و(نجلة خالة المجنى عليها)، وذلك خشية افتضاح أمره لمشاهدة المجنى عليها له فى وضع مخل بالآداب العامة مع (ن. م. ع. 16 عامًا - ربة منزل)، مقيمة ذات الناحية (نجلة عم المجنى عليها ونجلة خال المتهم الأول)، داخل حجرة تخزين التبن محل الواقعة، وتهديدها لهما بفضح أمرهما مما دفع الأخيرة للهروب، وقيام المتهم بجذبها لداخل الحجرة، وطعنها بعدة طعنات بسكين بحوزته حتى تأكد أنها فارقت الحياة، ثم استولى عل قرطها الذهبى وفر هاربًا متخلصًا من السلاح المستخدم بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم عبارة عن سكين ذو نصل معدنى حاد، ومقبض حديدى وبنطال جينز أسود اللون عليه آثار دماء، قرر أنها تخص المجنى عليها، وكذا القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها، وبعرضه على والدها تعرف عليه وقرر أنه القرط الخاص بنجلته.

وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار عماد إبراهيم مدير نيابة مركز أبنوب بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق مع استعجال تقرير الطب الشرعى على أن يراعى التجديد له فى المواعيد المحددة.

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