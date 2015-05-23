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ضبط بندقية خرطوش داخل سيارة بدون لوحات معدنية بمطروح

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ضبط بندقية خرطوش داخل سيارة بدون لوحات معدنية بمطروح ضبط بندقية خرطوش داخل سيارة بدون لوحات معدنية بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة لهم، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم، من العثور على سيارة بدون لوحات معدنية ماركة شاهين، متروكة على جانب الطريق بمنطقة رأس الحكمة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش عيار 12 تركية الصنع.

وجارِ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان ما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وإرسال السلاح المضبوط للمعمل الجنائى للكشف عنه، لبيان ما إذا كان مبلغ بسرقته من مواقع شرطية من عدمه أيضا.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .


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