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حقن "البوتوكس" تعيد الشباب للوجه وليست للتجميل فقط

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حقن "البوتوكس" تعيد الشباب للوجه وليست للتجميل فقط حقن "البوتوكس" تعيد الشباب للوجه وليست للتجميل فقط
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن حقن البوتوكس قد تفعل أكثر من مجرد ارتخاء عضلات الوجه لخلق مظهر أكثر شبابًا، لكن تشير البحوث الجديدة أنها قد تكون علاجًا سحريًا مضادًا للشيخوخة حيث تحول أيضًا عقارب الساعة إلى الوراء على بشرة نضرة وصحية شبابية.

وقال الدكتور جيمس بونابرت، أستاذ مساعد فى التجميل بجامعة أوتاوا فى كندا، فى دراسته التى نُشِرَت بمجلة “JAMA”، إن الإيلاستين والكولاجين زوج من البروتينات التى تجعل البشرة شابة ومشدودة ومرنة، وقد وجد الباحثون أن علاج البوتوكس لتعزيز إنتاج الإيلاستين والكولاجين.

وقال بونابرت إنه مع التقدم فى السن فإن تعبيرات الوجه المتكررة تسبب تجعد الوجه، وفى نفس الوقت تنخفض مستويات الإيلاستين والكولاجين فى الجلد، مما يؤدى إلى تبلد الجلد، كما تساهم هذه العوامل الاثنين فى شيخوخة الوجه.

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