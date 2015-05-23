مجلس الأمن قلق على سكان مدينة "تدمر" السورية بعد سيطرة داعش عليها

أعرب مجلس الامن الدولى الجمعة عن "قلقه العميق" ازاء مصير آلاف السكان الذين بقوا فى تدمر وكذلك على مصير اولئك الذين فروا من هذه المدينة الاثرية السورية التى سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقال المجلس فى بيان رئاسى صدر باجماع اعضائه ال15 انه قلق بالخصوص على مصير النساء والاطفال فى تدمر "نظرا الى الممارسات المعهودة عن تنظيم الدولة الاسلامية من خطف النساء والاطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم بما فى ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسى والزواج القسرى والتجنيد القسرى للاطفال".

وطالب المجلس كل المتحاربين بفتح "ممر آمن" للمدنيين الراغبين بالفرار من اعمال العنف، مذكرا بان "المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على عاتق الحكومة السورية لحماية مواطنيها".

واذ جدد اعضاء المجلس ادانتهم لتدمير معالم التراث الثقافى فى كل من سوريا والعراق والذى ارتكبه "خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية"، اعربوا عن "قلقهم العميق" ازاء مصير آثار تدمر المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمى.