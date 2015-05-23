اليوم.. وضع حجر الأساس لإنشاء مقر مجمع مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية

من المنتظر أن يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمقر ديوان عام المحافظة صباح، اليوم السبت، وفدا من أعضاء مجلس الدولة برئاسة المستشار جمال طه ندا رئيس المجلس والمستشار محمد ذكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس والمستشار وائل سعيد شلبى الأمين العام المساعد والسادة المستشارين أعضاء مجلس الدولة خلال زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية للاحتفال بوضع حجر الأساس لإنشاء مقر مجلس الدولة الجديد بمنطقة أرض الأندية بجوار مقر مديرية الشباب والرياضة.

كما يتضمن برنامج زيارة أعضاء الوفد إلى الإسماعيلية زيارة مشروع قناة السويس الجديدة.