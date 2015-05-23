بدأ امتحانات نهاية العام لـ9487 طالبا بالدبلومات الفنية بالأقصر اليوم

تنطلق اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسى، لطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الأقصر، والبالغ عددهم 9487 طالبا موزعين على 36 لجنة مختلفة منها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك حتى 4 يونيه المقبل.

ومن جانبه، أكد عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن مديرية التربية والتعليم استعدت جيدا لسير عملية الامتحانات بالمحافظة بصورة طبيعية، وتم توزيع المهام والضوابط والقوانين على المراقبين لإنجاح سير الامتحانات بالأقصر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم الاتفاق مع مديريات الصحة والتموين ومديرية الأمن بالأقصر، لإجراء الأعمال التأمينية اللازمة للطلاب أثناء آداء الامتحانات، ومتابعة المراقبين واحتياجاتهم أولا بأول.