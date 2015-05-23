اليوم.. بدء امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية.. وتأمين للمدارس واللجان

يؤدى صباح اليوم السبت طلاب الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية امتحانات نهاية العام الدراسى 2014/2015 على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، وسط تأمين المدارس واللجان من جانب مديرية أمن الغربية.

كان أحمد فكرى طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية.

حضور الاجتماع المهندس محمد خالد الشامى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية ورئيس لجنة الإدارة لدبلوم المدارس الزراعية، والمهندس خالد كاشف رئيس لجنة الإدارة لدبلوم المدارس الصناعية، والمهندس عبد اللطيف فايد، رئيس لجنة النظام والمراقبة لدبلوم الزراعة، والمهندس فتحى أبو هندي، رئيس لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الصناعية، ومديرو عموم الإدارات العشر بالمديرية، وجهاد العنترى، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

وتناول الاجتماع أهم التعليمات الأمنية والقانونية التى يتم التعامل بها داخل اللجان وأثناء سير الامتحان فى الدبلومات الفنية والتى بدأ الامتحان العملى بها من يوم السبت الماضى.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بضرورة التواصل مع مدير الإدارة أو غرفة العمليات فور حدوث أى مشكلة قد تعترض رئيس اللجنة أو تعرقل سير الامتحان بأسلوب مثالى.

كما طلب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الالتزام بضبط النفس فى التعامل مع الطلاب، والدقة فى مراجعة أوراق الأسئلة والإجابة، وضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وعلى صعيد أخر قامت مديرية التربية والتعليم بالغربية بتوقيع 4 بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية ومديريات الصحة والتموين والكهرباء أثناء فترة الامتحانات والكنترولات ولجان الإدارة وحتى ظهور النتيجة للدور الأول والثانى.