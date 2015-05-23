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إرتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد شيعى فى السعودية إلى21 قتيلا

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إرتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد شيعى فى السعودية إلى21 قتيلا إرتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد شيعى فى السعودية إلى21 قتيلا
قتل 21 شخصا وأصيب 81 آخرون بجروح، بينهم 12 حالاتهم حرجة، فى اعتداء انتحارى تبناه تنظيم داعش واستهدف مسجدا شيعيا خلال صلاة الجمعة فى بلدة القديح فى محافظة القطيف فى شرق ، ما ينذر بتصعيد التوترات الطائفية فى المملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن متحدث باسم ادارة الصحة فى المنطقة الشرقية ان 21 شخصا قتلوا فى الاعتداء فى حين اصيب 81 آخرون بجروح بينهم 12 حالة حرجة و29 غادروا المستشفى بعد تلقى العلاج.

وكان المتحدث الامنى لوزارة الداخلية قال انه "اتضح أنه أثناء أداء المصلين لشعائر إقامة صلاة الجمعة بمسجد الإمام على بن أبى طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ملابسه ما نتح عنه مقتله واستشهاد وإصابة عدد من المصلين".

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مصر 365

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