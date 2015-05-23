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حبس عاطلين ضُبط بحوزتهما كمية من الهيروين وأسلحة نارية فى القليوبية

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حبس عاطلين ضُبط بحوزتهما كمية من الهيروين وأسلحة نارية فى القليوبية حبس عاطلين ضُبط بحوزتهما كمية من الهيروين وأسلحة نارية فى القليوبية
أمرت نيابة مركز شرطة طوخ برئاسة سيد الشنوفى بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة يفيد بضبط كل من "عاطف ع " 39 سنة و" سامى.ى " – 25 سنة – عاطلان وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وسلاح نارى فرد محلى وعدد 4 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 100 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

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مصر 365