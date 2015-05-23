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دراسة بريطانية: الطقس البارد يقتل الأشخاص أكثر من "الحار"

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دراسة بريطانية: الطقس البارد يقتل الأشخاص أكثر من "الحار" دراسة بريطانية: الطقس البارد يقتل الأشخاص أكثر من "الحار"
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الطقس البارد يقتل أكثر من الطقس الحار بحوالى 20 مرة للأشخاص فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح الباحثون أنه فى كثير من الأحيان يكون الطقس البارد سببا فى وقوع وفيات، لكن معظم الأبحاث السابقة قد ركزت حول آثار موجات الحرارة الشديدة.

وقال المؤلف الرئيسى أنطونيو جاسبارينى من كلية لندن للصحة والطب فى بريطانيا، إن سياسات الصحة العمومية الحالية تركز بشكل حصرى تقريبًا على التقليل من الآثار الصحية المترتبة على موجات الحرارة.

بدأ فريق من الباحثين بتحليل بيانات حول جميع أنحاء العالم، وكان أكثر من 74 مليون حالة وفاة وقعت فى 13 بلدا بين عامى 1985 و 2012، وشملت الدراسة دولا لديها تنوع فى المناخ.

وكان ما يقرب من 8% من جميع حالات الوفاة مرتبطة بدرجات الحرارة، وكانت حوالى 3% من الوفيات فى البرازيل والسويد وتايلاند مرتبطة بالطقس، كما وجدت الدراسة أنه فى الصين وإيطاليا واليابان حوالى 11% من الوفيات بسبب درجة الحرارة.

وأضاف الباحثون أن درجة الحرارة الباردة تسببت فى حوالى 7% من مجموع الوفيات فى جميع أنحاء العالم، أما الوفيات بسبب درجة الحرارة المرتفعة كانت حوالى 0،42% من الوفيات الكلية.

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مصر 365