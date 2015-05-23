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السودانى يحميك من السمنة ويقوى ذاكرتك

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السودانى يحميك من السمنة ويقوى ذاكرتك السودانى يحميك من السمنة ويقوى ذاكرتك
نتائج مبهرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميسورى الأمريكية، حيث أشارت إلى أن المكسرات وفول الصويا والمنتجات المختلفة المحتوية على الصويا والأطعمة الغنية بالبروتين تعد من أفضل الوجبات الخفيفة التى يمكن تناولها فى فترة الظهيرة .

وتابعت الدراسة أن هذه الأطعمة تتميز بفاعليتها فى الحد من الشهية وتعزيز الشبع السريع دون الحاجة إلى تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية العالية والأطعمة غير الصحية والأكلات الدهنية، وهو ما يحد من فرص الإصابة بالسمنة، ويعزز صحة الإنسان فى الوقت نفسه، ولكن فى الوقت نفسه يجب تناولها بتوازن وعدم الإسراف فى أكلها حسبما يؤكد التقرير.

وأضاف الباحثون أن المكسرات بمختلف أنواعها وفول الصويا والأطعمة الغنية بالبروتين لها أيضًا فاعلية رائعة فى تحسين المزاج وتعزيز وظائف الإدراك، والتى تتضمن: التركيز والذاكرة ومهارات التفكير.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Nutrition"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى.

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