محمد هاني: لا نخشى الجماهير التونسية .. وقادرون على التأهل

أكد محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي أن فريقه لا يخشى حضور الجماهير التونسية لمباراة الإفريقي في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية المقرر إقامته في السابع من يونيو المقبل.

وكان الأهلي قد تغلب على الإفريقي في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب السويس بهدفين لهدف،

ويحتاج للتعادل بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل لدور المجموعات، ومواصلة الدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي.

وواصل في تصريحاته لموقع ناديه الرسمي"اعتدنا اللعب في الأجواء الجماهيرية، ولن يؤثر الجمهور التونسي على أدائنا، وذلك في ظل الخبرات التي يمتكلها اللاعبين".

وأضاف"قادرون على التغلب على الإفريقي والصعود إلى دور المجموعات على الرغم من صعوبة المباراة".

وفي الوقت ذاته أكد هاني جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للأهلي بعد شفائه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المباريات.