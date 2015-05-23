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لمراقبة المنافس المنتظر - البدري يصل رواندا بعد رحلة طيران 13 ساعة

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لمراقبة المنافس المنتظر - البدري يصل رواندا بعد رحلة طيران 13 ساعة لمراقبة المنافس المنتظر - البدري يصل رواندا بعد رحلة طيران 13 ساعة

وصل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وأيمن حافظ مدير إلى رواندا بعد رحلة طيران طويلة استغرقت 13 ساعة لأجل متابعة مباراة رواندا وأوغندا يوم السبت.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع الفائز من مواجهة رواندا وأوغندا في الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى الدورة المجمعة المؤهلة لاوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وكان في استقبال البدري وأيمن حافظ أحمد شعيب سكرتير ثالث السفارة المصرية في رواندا.

ويلبي البدري وحافظ يوم السبت دعوة السفيرة نميرة نجم علي حفل عشاء ترحيب بهما. عقب الانتهاء من مشاهدة المباراة والتي سيحضرها احمد شعيب الذي أصر علي مرافقتهما خلال تواجدهما في رواندا لتذليل أي عقبة لهما.

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فيديو اليوم السابع

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