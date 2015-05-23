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الزمالك: أهلي جدة لم يطلب باسم مرسي

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الزمالك: أهلي جدة لم يطلب باسم مرسي الزمالك: أهلي جدة لم يطلب باسم مرسي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن نادي أهلي جدة السعودي لم يتقدم بأي عرض لشراء باسم مرسي مهاجم الفريق.

وخرجت أنباء صحفية تشير إلى وجود عرض من جانب أهلي جدة لشراء باسم مرسي مهاجم الزمالك وهو ما نفاه عضو مجلس إدارة الفريق.

وقال أحمد مرتضى منصور: "لا أساس من الصحة لتلك الأنباء نهائيا".

وأضاف "لا يوجد أي عرض لأجل باسم مرسي".

وعن مصير محمد عبد الشافي لاعب الزمالك المعار لأهلي جدة. أوضح أحمد مرتضى للصحفيين قائلا: " يوم الاثنين سيصل مسؤولو أهلي جدة للتفاوض وحسم الأمر بصفة نهائية".

ولعب عبد الشافي مع أهلي جدة وحصد كأس ولي العهد السعودي مع الفريق وقدم موسما رائعا في الجبهة اليسرى.

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