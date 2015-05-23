باسم مرسي: أهلي جدة؟ هدفي التتويج بالدوري مع الزمالك

أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك إنه مستمر مع الفريق وهدفه التتويج بلقب الدوري المصري.

وخرجت أنباء صحيفة تشير إلى وجود عرض من جانب نادي أهلي جدة السعودي لأجل ضم مهاجم الزمالك.

ونفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تلك الأنياء مؤكدا عدم وجود أي عرض لضم باسم. (طالع التفاصيل)

وتحدث باسم مرسي لـFilGoal.com عن تلك الأنباء أيضا قائلا: "لا أعرف أي شيء عن أهلي جدة".

وأضاف "بالطبع مستمر مع الزمالك وهدفي الأول التتويج بلقب الدوري العام".

وسجل باسم مرسي 10 أهداف ساهمت في انفراد الزمالك بصدارة الدوري برصيد63 نقطة من 26 مباراة.